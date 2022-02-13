انطلاق عمليات لملاحقة المتورطين بزرع العبوات الناسفة في صحراء الانبار

2022/02/13 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الاحد، باقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية لتعقب المتورطين بعمليات زرع العبوات الناسفة .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية قيام مجموعة من عناصر التنظيم الاجرامي بزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الامنية […]

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