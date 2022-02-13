بلدية الحويجة تعلن تفاصيل مشروع يوفر 200 فرصة عمل

2022/02/13 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع- مهدي الربحاوي

أعلنت مديرية بلدية الحويجة، اليوم الأحد، أن مشروع التنمية المستدامة سيوفر 200 فرصة عمل في القضاء من موازنة دائرة البلدية.

وقال مدير بلدية الحويجة احمد شهاب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة بلدية الحويجة عملت على توفير فرص عمل للشباب ضمن مشروع فرص العمل المستدامة "الثابتة" والتي تعد المرحلة الأولى من مجموعة مشاريع سيتم انشاؤها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أنَّ "المرحلة الأولى تضمَّنت إنشاء سوق خضراوات للباعة المتجولين وبمعدل 52 محلاً نموذجياً قرب الحي الصناعي الذي سيوفر مايقرب من الـ 150 فرصة عمل للشباب، لافتاً، أن "المشروع سيعمل على انهاء انتشار الباعة في الطرق المؤدية الى القضاء".

وتابع، أنَّ "المشروع الثاني تضمن أيضاً انشاء مجمع للمكتبات وكتاب العرائض قرب محكمة الحويجة وقائممقام وبواقع 40 مكتبة، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي وهي كفيلة بتوفير اكثر من 50 فرصة عمل"، مبيناً، أنَّ "المشروع سينهي انتشار الاكشاك العشوائية في أبواب الدوائر الحكومية".

وأكد، أن "هناك مشاريع اخرى تتضمن انشاء سوقين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمعدل 100 محل في كل سوق".

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