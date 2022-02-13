2022/02/13 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعد قفزتين قياسيتين، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من جديد إلى ما تحت عتبة الـ200 ألف.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 197949 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 203766 إصابة أمس السبت و203949 إصابة الجمعة ما كان أكبر حصيلة منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى ما دون الـ200 ألف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى ما دون الـ200 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).