وزارة الشباب: ملعب الأنبار يشهد تقدماً ملموساً في نسب الانجاز

2022/02/13 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب الأنبار الأولمبي يشهد تقدماً ملموساً في نسب الانجاز.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “مشروع ملعب الانبار الاولمبي سعة 30 الف متفرج، يشهد ارتفاعا ملحوظا بنسب الانجاز وظهور ملامحه العمرانية بصورة متقدمة”.واوضحت ان “المتابعة الدقيقة لوزير الشباب والرياضة وتذليله جميع العقبات يسهم بشكل فاعل […]

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