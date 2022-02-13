الفتح: القوى السنية والكردية تعاطت بالايجاب مع مبادرة الاطار

2022/02/13 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق احمد الكناني , الاحد , وجود استجابة وترحيب من قبل السنة والكرد لمبادرة الاطار التنسيقي الأخيرة , مشيرا الى ان السنة والكرد يرون بان التوافق السياسي الشيعي هو سيد المشهد في هذه المرحلة .وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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