الاتحاد الوطني: قرار “الاتحادية” يؤكد عدم اهلية زيباري لمنصب الرئيس

2022/02/13 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، اليوم الاحد، أن قرار المحكمة الاتحادية يعني عدم اهلية هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال يزيدي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “كنا نتوقع قرار المحكمة الاتحادية، وهي تمثل القضاء العراقي، والقضاء يثبت اليوم استقلاليته ونزاهاته ويحسم الجدل في هذه القضية برفض ترشيح مرشح مقال من […]

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