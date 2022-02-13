مرور البصرة تباشر بمحاسبة مركبات الحمل والصهاريج داخل المناطق السكنية

2022/02/13 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت مفارز مديرية مرور البصرة بمحاسبة مركبات الحمل والصهاريج داخل المناطق السكنية.وذكر اعلام مديرية مرور البصرة في بيان : انه و للحفاظ على سلامة المواطنين والبنى التحتية للمدينة وللحد من هذه ظاهرة وجود مركبات الحمل داخل المناطق السكنية باشر قسم مرور البلدة قاطع مرور البصرة بحملة في منطقة القبلة شملت احياء المهندسين و الجامعة ومنطقة (٤٠٠٠).ودعت المديرية في بيانها سائقي السيارات الى تجنب المخالفات المرورية مشيرة الى انه وبتعاون الجميع ننجح وتكون البصرة أفضل وأجمل./ انتهى

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