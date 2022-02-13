2022/02/13 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على / 7 / متهمين بقضايا قانونية مختلفة .وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان اجراءات قانونية اتخذت بحق المتهمين السبعة لتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 7 / متهمين بمواد قانونية مختلفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على / 7 / متهمين بمواد قانونية مختلفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).