2022/02/13 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن انتهاء زيارة فريقها لمحافظة النجف في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة حيدر مجيد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الزيارة انتهت بالاتفاق على تحريك المشاريع المتوقفة بالمحافظة إضافة إلى المضي بتهيئة مداخل بتصاميم حديثة لمداخل النجف فضلا عن الشروع ببناء او إعادة إكمال المدارس المتلكئة بالمحافظة".

وأضاف أنه "تم ادراج أكثر من 200 مشروع لصندوق الاعمار في المحافظة ضمن الموازنة الجديدة لسنة 2022 إضافة إلى ان الرؤية الحكومية كانت باتجاه تشغيل المشاريع المتوقفة منذ سنوات في عموم المحافظات".

وأوضح مجيد أن "هذه الرؤيا بدأت مع زيارة رئيس الوزراء للنجف كذلك تم تشخيص الخلل في المشاريع المتوقفة وتم التوجيه بتجاوز هذه العقبات والمعوقات ثم تلتها زيارة لمحافظة بابل وبعدها حدثت لقاءات في بغداد لثلاث محافظات بينها ميسان والديوانية"، لافتاً إلى "وجود انطلاقة لتحريك المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة على أرض الواقع مع خصوصية المشاريع الخدمية التي تأتي في المرتبة الأولى".

وتابع مجيد ان "الأمانة تدفع بأحدث طفرة نوعية بتنفيذ المشاريع بجميع المحافظات وان تنتهي حقبة من المشاريع المتلكئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة تعلن ادراج 200 مشروع بموازنة 2022 لهذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة تعلن ادراج 200 مشروع بموازنة 2022 لهذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).