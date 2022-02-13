يساهم في إطالة العمر..5 طرق لاتباع نظام غذائي صحي

2022/02/13 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر الأبحاث أن تناول نظام غذائي نباتي يمكن أن يضيف سنوات إلى عمرك.إليك كيفية جعل الطعام الصحي عادة في حياتك.

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