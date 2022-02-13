العثور على عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات الأمريكية في المثنى

2022/02/13 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في

العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة

استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي.

وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في

وزارة الداخلية تمكنت وخل

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