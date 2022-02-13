الاتحاد الوطني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن هوشيار زيباري

2022/02/13 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد القيادي في الاتحاد الوطني

الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد،

ان يؤثر قرار المحكمة الاتحادية اليوم

برفض ترشيح هوشيار زيباري الى منصب رئيس

الجمهورية على طبيعة الحوار مع

الديمقراطي على اعتبار انه

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