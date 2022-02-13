القضاء العراقي يقصي هوشيار زيباري من السباق على الرئاسة

2022/02/13 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا في

العراق اليوم الأحد بعدم دستورية ترشح

هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة قررت في السادس من الشهر

الجاري إيقاف إجراءات ترشح هوشيار

زيباري لمنصب رئيس الجم

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