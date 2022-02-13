شاهد لحظة اندلاع حريق هائل في مجمع سكني ضخم في أمريكا

2022/02/13 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وقعت في أحد المجمعات السكنية الواقعة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اندلع حريق هائل في مبنى سكني ضخم، تبلغ مساحته 400 ألف قدم مربع، حيث كافح رجال الإطفاء النيران المستعرة طوال الليل، لكن كان من الصعب إخماد ذلك الحريق بسبب المواد المستخدمة في بناء السقف، وهي مواد مطاطية شائعة جدًا في التسقيف ويصعب اشتعالها، ولكن بمجرد اشتعالها، يصعب أيضًا إخمادها.

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