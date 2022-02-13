2022/02/13 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، الحكم بعدم ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشیار زیباري، لمنصب رئاسة الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حكم بعدم أحقية ترشح زيباري لرئاسة البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حكم بعدم أحقية ترشح زيباري لرئاسة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).