نسب إنجاز متقدمة في ملعب الأنبار الأولمبي

2022/02/13 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تقدم نسب الانجاز في ملعب الأنبار الأولمبي.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “مشروع ملعب الانبار الاولمبي سعة 30 الف متفرج، يشهد ارتفاعا ملحوظا بنسب الانجاز وظهور ملامحه العمرانية بصورة متقدمة”.واوضحت ان “المتابعة الدقيقة لوزير الشباب والرياضة وتذليله جميع العقبات يسهم بشكل فاعل […]

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