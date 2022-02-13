ضبط 3 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

2022/02/13 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، ضبط ثلاث حاويات تحتوي على مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت هيأة المنافذ في بيان تلقته / المعلومة/، انه “من خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات […]

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