الزبيدي: إرتفاع معدلات الانتحار مؤشر واضح على حجم الضياع الذي يعيشه الفرد العراقي

2022/02/13 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي حسين الزبيدي، ان ارتفاع معدلات الانتحار مؤشر واضح على حجم الضياع الذي يعيشه الفرد العراقي.وقال الزبيدي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ارتفاع معدلات الانتحار في العراق مؤشر واضح على حجم الضياع الذي يعيشه الفرد العراقي!!”.وأضاف، ان “زيادة معدلات الطلاق …

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