سيناريو مرعب لغولدمان ساكس بخصوص الأسهم الأميركية

2022/02/13 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خفض الاستراتيجيون في بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعاتهم لعوائد الأسهم الأميركية هذا العام، مع احتمالية تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر ما يؤثر على التقييمات.وخفض الاستراتيجيون هدفهم في نهاية العام لمؤشر S&P 500 القياسي إلى 4900 نقطة، انخفاضاً من 5100 نقطة سابقاً.ويقارن هذا بإغلاق يوم الجمعة عند 4418.64 نقطة.ولا تزال التوقعات […]

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