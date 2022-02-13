الصهاينة ومشروع نشر الرذيلة في الشرق الاوسط

2022/02/13 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسعد عبدالله عبدعلي منذ انشاء الكيان الصهيوني في الشرق الاوسط من قبل القوى العالمية, والمصائب لا تتوقف عن الظهور في دول المنطقة, وكان عملية تحقيق المخططات الصهيونية يحتاج لخطوة واحدة وصعبة, وهي تحقيق السلام مع العرب وانهاء حالة الحرب, وبعد حرب عام 1973 تساقطت القلاع العربية امام الصهاينة واحدة تلو الاخرى, ليتسابق العرب […]

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