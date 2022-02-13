2022/02/13 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يحال الى التقاعد ثم يطالبونه بدفع الملايين!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1kaBxoPe3P0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يحال الى التقاعد ثم يطالبونه بدفع الملايين!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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