2022/02/13 | 15:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mkMGp7TyeBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية يبحث تخصيص الميزانية المطلوبة لاستكمال المشاريع الخدمية في إدارتي رابرين وكرميان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية يبحث تخصيص الميزانية المطلوبة لاستكمال المشاريع الخدمية في إدارتي رابرين وكرميان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).