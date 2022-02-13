القبض على تاجر مخدرات بحوزته “كغم” من المخدرات في ميسان

2022/02/13 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على تاجر مخدرات مع اثنين من اولاده جنوبي المحافظ.وقالت القيادة في بيان، إن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالاشتراك مع سيطرة العزير، وخلال عمليات التفتيش الدقيق واستناداً على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات من سكنة محافظة البصرة، مع […]

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