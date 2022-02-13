الدفاع التركية تعلن مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني

2022/02/13 | 15:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل أربعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق في شمال العراق.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمال لعراق معقلاً لهم، وينشطون في العديد من المدن والمن...

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