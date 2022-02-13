الخارجية تعلن انطلاق المؤتمر الأول بشأن ديون العراق لدى المنظمات الدولية

2022/02/13 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الخارجية، الاحد، انطلاق أعمال الاجتماع الأول لدراسة سداد ديون العراق في المنظمات الدولية والعربية.وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “قحطان طه خلف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة، ترأس الاجتماع الأول للجنة دراسة التزامات العراق الماليَّة في المنظمات العربيَّة والدوليَّة، بحضور جاسم محمد […]

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