ضبط حاوية تضم مواد كيميائية خطرة في أم قصر الشمالي

2022/02/13 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية تضم مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهود استثنائية من قبل كادر مركز كمرك ام قصر الشمالي، تم ضبط حاوية (مواد كيميائية خطرة) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.وأشارت الى ان …

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