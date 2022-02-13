2022/02/13 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / شرعت القوات الأمنية باسناد من طيران الجيش اليوم بعمليات تفتيش في عدد من مناطق شمالي البصرة للبحث عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخصوذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان اليوم :ان القوات الأمنية شرعت بأسناد طيران الجيش بعمليات تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من قاطع المسؤولية اسفرت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة بالإضافة إلى كميات من الأعتده المتنوعة في مناطق الخيسات وقضاء الدير واهوار الدبوني ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة.و أحياء ومناطق قضاء الزبير.وأكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي بحسب البيان : استمرار حملات التفتيش الليلية والنهارية ومطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون .واضاف أن القوات الأمنية من خلال الدوريات والسيطرات المفاجئة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مذكرات قضائية وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأسناد من طيران الجيش إنطلاق عمليات تفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأسناد من طيران الجيش إنطلاق عمليات تفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).