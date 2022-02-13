2022/02/13 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحضر المتحف البريطاني لعرض طبلة طباشيرية عمرها 5000 عام أمام الجمهور لأول مرة الأسبوع المقبل، بعد أكثر من 6 أعوام من اكتشافها لأول مرة من قبل علماء الآثار في إنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تستعد لكشف النقاب عن أهم قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تستعد لكشف النقاب عن أهم قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).