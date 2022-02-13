الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي في بغداد

2022/02/13 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الأميركي

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي.

كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

==========المكتب الإعلاميلرئيس مجلس النواب13 شباط 2022

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