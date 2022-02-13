2022/02/13 | 15:08 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "واع": العراق يتحرك إلى 3 دول بينها روسيا لتعزيز قدراته الدفاعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/13 | 15:08.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("واع": العراق يتحرك إلى 3 دول بينها روسيا لتعزيز قدراته الدفاعية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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