تونس.. مرسوم يمنح لقيس سعيد حق عزل القضاة ومنعهم من الإضراب

2022/02/13 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت هيئة قضائية مؤقتة جديدة أنشأها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، بأن لدى الأخير سلطة عزل القضاة وإلغاء حقهم في الإضراب، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.

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