أوكرانيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحا

2022/02/13 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

نفت حكومة أوكرانيا، صحة الأنباء عن إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني وسط مخاوف من تعرضها لـ"غزو روسي".

وشددت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن "سماء البلاد لا تزال مفتوحة"، مشيرة إلى أن "الأنباء عن إغلاقها لا تتوافق مع الواقع".

وذكرت الوزارة أن "إغلاق أجواء البلاد أمام حركة الطيران يمثل حقا سياديا للدولة الأوكرانية، ولم يتم تبني مثل هذا القرار".

وأكدت الوزارة أنها "عقدت اليوم اجتماعا مع ممثلين عن مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي وخدمة الطيران المدني والهيئة الحكومية المعنية بصيانة الطيران المدني وإدارة مطار بوريسبول قرب كييف وشركات الطيران الأوكرانية بشأن المستجدات في سوق الطيران المدني".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه المشاورات توجت بتبني قرار بمنع استمرار تفاقم الوضع"، موضحة أن "معظم شركات الطيران ستواصل عملها دون أي قيود في أوكرانيا".

وأعربت الحكومة الأوكرانية عن استعدادها لتقديم ضمانات مالية إضافية لدعم شركات الطيران التي تواجه صعوبات متعلقة باضطرابات في أسواق التأمين.

بدوره، صرح مستشار كبير الموظفين في الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن "حكومة كييف لا ترى أي مغزى في إغلاق أجواء البلاد"، واصفا هذا الأمر بأنه "هراء ويشبه حصارا جزئيا".

ويأتي ذلك على خلفية تعليق شركة الطيران الهولندية KLM أمس كافة رحلاتها من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي".

من جانبها، أكدت شركة SkyUp الأوكرانية اليوم أن رحلة تابعة لها متوجهة إلى كييف من البرتغال اضطرت أمس إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر إيرلندي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.

بدوره، أفاد موقع Strana.ua الإخباري الأوكراني بأن المجال الجوي للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم غد الاثنين بمبادرة من شركات التأمين الغربية.

وأكد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا) أليكسي غونتشارينكو، على قناته في تطبيق "تيليغرام" صحة هذه الأنباء، مرجحا أن هذا الحظر سيستمر أسبوعا أو اثنين.

وكشف أن إحدى أكبر شركات التأمين البريطانية كانت قد أبلغت زبائنها بإلغاء تأمين الطائرات المدنية التي تدخل مجال أوكرانيا الجوي اعتبارا من يوم غد.

كما ذكر النائب أن شركة "آير فرانس" من المتوقع أن تمنع طائراتها من دخول أجواء أوكرانيا اعتبارا من اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس الغرب بتقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه عن "الغزو الروسي الوشيك".

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