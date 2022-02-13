الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

2022/02/13 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، فيما بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، فضلا عن تطورات الأوضاع السياسية.وأوضح بيان لمكتب الحلبوسي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي …

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