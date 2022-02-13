مراهق ينتحر حرقاً في الرمادي

2022/02/13 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مدير ناحية الحبانية بمحافظة الانبار اكرم الدليمي، الاحد، بانتحار مراهق حرقا في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما اقدم على الانتحار بسكب مادة البنزين على جسمه ومن ثم اضرام النار فيها ما ادى الى وفاته في الحال”.[…]

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