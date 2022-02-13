2022/02/13 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب السابق، هوشيار عبدالله، اليوم الاحد، على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص هوشيار زيباري.وكتب عبدالله على حسابه بتويتر، وتابعته ايرث نيوز، قائلا إن “القضاء العادل بإمكانه النهوض بالدولة العراقية وأن يجعلها تستعيد عافيتها”.وأضاف انه “مادام القضاء فيه بصيص من الأمل يعني أن هناك شمساً ستشرق معلنة ولادة عراق جديد يسوده العدل”.[…]

ظهرت المقالة نائب سابق يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).