القبض على 14 متسللا آسيويا بحوزته مواد مخدرة في ميسان

2022/02/13 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة ضبطت بحوزة المعتقلين كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة.

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