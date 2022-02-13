مباراة استعراضية تجمع كارلوس وكلويفرت في العراق

2022/02/13 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي أربيل العراقي، أن ملعب فرانسو حريري معقل النادي، سيستضيف مباراة استعراضية بين أصدقاء النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس وأصدقاء نجم هولندا السابق باتريك كلويفرت، وستقام المباراة في الـ 23 من شهر فبراير/شباط الجاري.

وأصدر نادي اربيل بيان قال فيه : “ستقام مباراة ودية بمشاركة أساطير كرة القدم، البرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي باتريك كلويفرت على ملعب فرانسو حريري”.

وأضاف النادي “المباراة ستجرى يوم 23 فبراير/شباط الجاري وتحت رعاية إحدى الشركات، وسيتم توفير التذاكر قريبا للجماهير الراغبة بحضور المباراة”.

وسبق أن أقيمت في ملاعب العراق مباريات استعراضية، شارك فيها نجوم الكرة العالمية، حيث التقى في ملعب البصرة الدولي في عام 2017 منتخب اساطير العالم مع نجوم المنتخب العراقي وانتهت (5-4) لمصلحة الضيوف.

وسجل خماسية أساطير العالم في تلك المواجهة، الهولندي باتريك كلويفرت (هاتريك)، الفرنسي روبير بيريز والإسباني لويس جارسيا.

بينما جاءت رباعية نجوم الكرة العراقية عن طريق يونس محمود ورزاق فرحان ونشأت أكرم وأحمد مناجد.

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