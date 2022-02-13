زاده: الفساد في الحرس الثوري حقيقة مرة تتعلق بالنفوذ

2022/02/13 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قادة بالحرس الثوري الإيراني محمود عباس زاده تسريب ملف صوتي يتعلق بالفساد في مؤسسة الحرس الثوري بأنها الحقيقة المرة للنفوذ.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية تصريحا لعباس زادة أشار فيه الى تقبل حقيقة مرة على حد تعبيره مفادها ان هنالك اندساسا ونفوذا مؤكدا ان هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي بالبرلمان.

وجاء تصريح زادة بعد نشر مواقع راديو فردا الناطق بالفارسية تسجيلًا صوتيا لاجتماع حضره محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري السابق وقياديون آخرون تم خلاله الكشف عن حالات فساد جديدة في بلدية العاصمة طهران والحرس الثوري وفي المؤسسة التعاونية التابعة له.

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