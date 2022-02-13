2022/02/13 | 15:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلع حريق، اليوم الاحد، في الحي الصناعي بمحافظة النجف.واظهر فيديو حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، نشوب حريق قبل قليل في الحي الصناعي بالنجف الاشرف.من جانبه قال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “سبب الحريق يعود إلى قيام اصحاب المحال بحرق النفايات”.

ظهرت المقالة بالفيديو..



اندلاع حريق في الحي الصناعي بالنجف أولاً على ايرث نيوز.

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