2022/02/13 | 15:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المحكمة الاتحادية العليا، استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقرر إستمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين إنتخاب رئيس جديد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تقرر إستمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين إنتخاب رئيس جديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تقرر إستمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين إنتخاب رئيس جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).