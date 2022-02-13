صدفة تكشف دواء لمحاربة كورونا طويل الأمد

2022/02/13 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر المساعدة للملايين من مصابي فيروس كورونا الطويل الأمد.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن التداعيات الطويلة الأمد المترتبة على الإصابة بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا تشمل ضباب الدماغ وآلام المفاصل ويمكن أن تستمر لأشهر.لكن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر بعضا […]

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