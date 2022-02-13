رونالدو يثير حفيظة الجماهير واتهامات بالبصق على زميله

2022/02/13 | 15:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في إنهاء صيامه عن التهديف خلال عام 2022، خلال مواجهة ساوثهامبتون 1-1، السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأثار رونالدو حيرة مشجعي اليونايتد بعد مشاهدة لقطات تلفزيونية في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، ظهر فيها النجم البرتغالي وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا […]

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