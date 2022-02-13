2022/02/13 | 15:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FFA_uGKCifw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف مناطق كوردستان سوريا بالطائرات المسيرة مجدداً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استهداف مناطق كوردستان سوريا بالطائرات المسيرة مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).