النائب محمد الصيهود يبحث مع مدير قسم شرطة البلدة الواقع الامني في محافظة ميسان

2022/02/13 | 15:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/بحث النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود مع مدير قسم شرطة البلدة الواقع الامني في محافظة ميسان.وقال الصيهود في بيان صحفي خلال زيارته قسم شرطة البلدة بالمحافظة اليوم التي التقى من خلالها بعدد من الضباط والمراتب ان : الحفاظ على امن واستقرار محافظة ميسان مسؤولية الجميع بما فيها القضاء والقوات الامنية والعشائر والمواطن لانها مسؤولية تضامنية وان اي خلل في ذلك يؤدي الى انهيار الامن والاستقرار .واضاف : ان ما يحدث في محافظة ميسان يراد منه خلق فتنة بين ابناء المكون الواحد واشغال فتيل حرب شيعية شيعية ستاكل الاخضر واليابس لا سامح الله ، الا ان حكمة العقلاء بالتاكيد ستفشل مشروع اراقة الدم الشيعي باذن الله ./انتهى س

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