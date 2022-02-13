زيباري: نحترم قرار القضاء بابعادي من الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاحد، احترامه لقرار القضاء بابعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من اجله ليكون دولة العدالة"، لافتا الى "اننا تفاجئنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".

واضاف "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي اقول ان هناك ظلما"، مشيرا الى ان "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب اعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".

وتابع "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحا ان "النواب المقدمين للطعون هم اربعة ثلاث منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

وأكد "اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك"، لافتا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".

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