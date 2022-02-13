كيف جئنا بدون خالق ؟ - بوسي الجمسي

2022/02/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي هل قوى الطبيعة تتحكم في الإله...؟إذا كانت الإجابة نعم ؛ إذا هي إله آخر و من الواضح أنه لا يعقل أصلا أو أن كل شئ بدأ من الطبيعة و سيذهب إليها إلى أجل غير مسمى ؛ هل مات الإله ؟ هل هو الآن نائم ؟ كم عدد الآلهة في الكون ؟ هل يوجد إله أصلا ؟ هل للحياة معنى ؟حسنا حسنا بدأ كل شئ بقوى الطبيعة الأربعة و هي:-الجاذبية و الطاقة و الإلكترومغناطيسية و الطاقة النووية القوية و الضعيفة ، لا أح ......





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