2022/02/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_احمد_الغريب_عبدربه يبرز كارل ماركس وتحليلاته الاقتصادية والاجتماعية في ثنايا التحليل الفوكوني، فهناك حضور هائل لمصطلحات ماركسية تقليدية مثل الاقتصاد السياسي الانتاج، رأس المال، سلطة العمل، الصراع، في كتابات الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، فالحضور الماركسي اصطلاحيا معرفيا، فالعلاقات التي تكون هذه الاشياء وصيرورة تطورها وشرحها لم تكن ماركسية كلاسيكية، وهنا غابت روح ماركس الكاملة في البعد الماركسي لتحليلات ميشال فوكو، فهن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركس وفوكو في جدليات الذات المتفردة ودورها في الصراع - محمد احمد الغريب عبدربه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركس وفوكو في جدليات الذات المتفردة ودورها في الصراع - محمد احمد الغريب عبدربه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).