التدخل للهيمنة والتبعية والاسخفاف لإذلال العراق - مصطفى محمد غريب

2022/02/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب منذ سنين والعراق يجابه معضلة اللاوطنية وهي في غاية التعقيد لما تحتويه من تعرجات سياسية داخلية وهجين من الانتماءات والارتباطات الخارجية، وفي خضم الصراع الجاري بين القوى المهيمنة والتي تريد ان يبقى هذا البلد مرتبطاً بالفساد والمحاصصة الطائفية ومعلقاً بين السماء وبين الأرض كي تستطيع اخضاعه بكل الطرق لقرارات تابعة لقوى خارج إطار حدوده الجغرافية وبين القوى التي تجاهد في تثبيت اقدامه على جادة الصواب و ......





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