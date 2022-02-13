2022/02/13 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيباري: احترم قرار القضاء بإبعادي من الترشيح لرئاسة الجمهورية

ظهرت المقالة زيباري: قرار استبعادي تعسفي واليوم يوم حزين للعراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري: قرار استبعادي تعسفي واليوم يوم حزين للعراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري: قرار استبعادي تعسفي واليوم يوم حزين للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).