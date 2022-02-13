نسبة اصابات كورونا في العراق مستقرة على انخفاض

2022/02/13 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد تسجيل 2036 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء اكثر من 16 الف فحص، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 12%.ويتضح ان نسبة الاصابة مستقرة منذ يومين على نسبة الـ12% وهو انخفاض مستمر منذ يومين من نسبة اصابة بلغت اكثر من 20% خلال الايام الماضية.

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